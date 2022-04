Domenica 10 aprile 2022 in tutto il centro storico di Rio Saliceto si svolgerà “Piazze Sicure” l’evento di sensibilizzazione sulla sicurezza, il primo soccorso e il volontariato realizzato dal Comune di Rio Saliceto con il patrocinio dell’Unione dei Comuni Pianura Reggiana, il contributo di Iren e in stretta collaborazione con le organizzazioni di volontariato, gli operatori del primo soccorso e il Corpo di Polizia Locale, oltre a numerose associazioni del territorio.

Nel corso della giornata saranno dislocati in Piazza Carducci e nei piazzali e vie limitrofe del centro gli stand e i mezzi operativi di Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Protezione Civile. I cittadini avranno modo di conoscere la realtà operativa di tutti i soggetti coinvolti e visionare i mezzi impiegati per la sicurezza e il soccorso, visitare aree ludiche e didattiche per i più piccoli come “Pompieropoli” e partecipare a iniziative di educazione stradale con le biciclette. Saranno realizzate simulazioni di incidenti stradali, dimostrazioni di primo soccorso per ustioni, interventi delle unità cinofile, lezioni di manovre salvavita pediatriche e simulazioni d’uso del defibrillatore, oltre agli incontri con i professionisti per avere informazioni utili sui comportamenti da adottare per la sicurezza e la prevenzione dei pericoli nella vita quotidiana.

“Con questo evento – commenta il sindaco Lucio Malavasi – daremo la possibilità ai cittadini di approfondire l’importanza dell’azione sinergica e coordinata tra i vari enti di soccorso che si trovino ad operare in uno scenario incidentale, con l’obiettivo unico di ottimizzare il soccorso ai feriti, ridurre al minimo i tempi di intervento e tutelare al tempo stesso la sicurezza dei soccorritori. E’ un appuntamento davvero importante per tutta la nostra Provincia che travalica i confini del nostro distretto.

Auspichiamo – conclude il – grande partecipazione ma soprattutto attenzione perché la conoscenza e la prevenzione possono salvare tante vite umane”.

“Ringrazio tutti i volontari e gli operatori coinvolti – aggiunge l’Assessore Daniele Pietri – sia per il loro prezioso lavoro quotidiano, spesso silenzioso ma fondamentale, che per le informazioni e le dimostrazioni concrete che saranno fornite alla cittadinanza in questa importante iniziativa, fondamentali per affrontare le situazioni d’emergenza che possono presentarsi nella vita di tutti i giorni. Poter contare su un numero sempre maggiore di persone formate ci rende un paese più sicuro e unito nell’aiutare il prossimo. Siamo contenti dunque di poter promuovere questa giornata-evento, unica nel suo genere e rivolta in special modo a famiglie e bambini”.

Il programma della giornata prevede nel dettaglio:

– Dalle ore 9:00 apertura degli stand, esposizione dei mezzi di soccorso e montaggio tenda pneumatica da parte di A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri). Attivo per tutta la giornata un punto bar gestito da Riomania APS, presso il Centro Polivalente “Delfino”;

– Alle ore 10:00 intervento delle unità cinofile, simulazione di incendio domestico con incendio di una padella d’olio, e dimostrazione di primo soccorso per ustione;

– Alle ore 11:00 inaugurazione del nuovo carrello equipaggiato per il pronto intervento della protezione Civile “Icaro”, alla presenza delle autorità locali e regionali;

– Alle ore 11:40 simulazione di incidente fra un’automobile e un furgone con materiale pericoloso con impatto contro un albero: chiamata al 118, estrazione dal veicolo, soccorso sanitario e bonifica dell’area;

– Alle ore 14:30 dimostrazione d’uso del defibrillatore pubblico;

– Alle ore 15:30 simulazione di incidente stradale fra un autoveicolo e uno scooter causato da un guidatore in stato di ebbrezza: dimostrazione di chiamata di soccorso e intervento della Polizia Locale, gestione sanitaria con rimozione del casco in sicurezza e gestione ambientale per fuoriuscita carburante, con interventi ulteriori di Protezione Civile, Croce Rossa e Vigili del Fuoco;

– Dalle ore 17:00, presso la Palestra comunale di via Nicolini, lezione gratuita a numero chiuso di Manovre Salvavita Pediatriche (prenotazione alla mail: msp@cricorreggio.it )