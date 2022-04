In questi giorni sta prendendo forma e vita il cantiere per la riqualificazione di piazza Garibaldi. Avendo riscontrato che, inevitabilmente, le richieste di informazioni e di chiarimenti su vari aspetti del cantiere da parte dei cittadini sono numerose, l’amministrazione comunale mette a disposizione un indirizzo mail al quale è possibile comunicare i diversi interrogativi: piazzagaribaldi@comune.finale-emilia.mo.it.

Inoltre, l’impresa sta attivando un info-point, nei locali che fanno angolo tra via Mazzini e piazza Garibaldi, che potrà ricevere i cittadini, a partire dal 14 aprile, tutti i giovedì dalle 14.00 alle 16.00.

Per comunicare la presenza di tutte le attività commerciali oscurate dalla perimetrazione del cantiere, verranno collocati sulle recinzioni del cantiere quattro striscioni lunghi 14 metri sui quali saranno indicati i riferimenti di tutti i negozi che operano in piazza Garibaldi.

Nei prossimi giorni l’amministrazione ufficializzerà le soluzioni individuate per aumentare il numero di parcheggi nel centro cittadino o in prossimità del centro. Intanto proseguono gli incontri con i commercianti: dopo quello di ieri, 7 aprile, è già previsto un nuovo appuntamento per martedì 12, per informare le attività sugli ultimi aggiornamenti relativi alla logistica e all’organizzazione del cantiere di piazza Garibaldi.