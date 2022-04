Si è concluso nel pomeriggio di martedì 5 aprile lo spoglio dei voti per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici nell’assemblea del fondo complementare pensionistico del settore della ceramica FONCER.

Con circa il 60 per cento delle preferenze la Filctem Cgil cresce in voti, percentuale e numero dei rappresentanti eletti, passando da otto a nove su quindici componenti, all’interno della nuova assemblea.

“Anche in queste elezioni le liste della Filctem-Cgil ottengono un grande risultato confermando il nostro radicamento, l’apprezzamento per il lavoro svolto e la fiducia di tante lavoratrici e tanti lavoratori. Un esito non scontato in una fase così difficile e complessa per le persone che lavorano e sono tutt’ora alle prese con le conseguenze della pandemia e con le sfide con cui l’industria ceramica del nostro paese è chiamata a misurarsi”. Così hanno commentato il buon risultato delle elezioni il segretario nazionale della Filctem Cgil, Sonia Tosoni, e il responsabile nazionale fondi integrativi della Filctem, Maurizio Bertona.

“L’esito di queste elezioni è per tutti noi motivo di grande soddisfazione e stimolo a fare sempre meglio. Un sentito ringraziamento ai nostri candidati, alle strutture territoriali della Filctem e a tutte le lavoratrici e ai lavoratori per la partecipazione al voto e per il sostegno alla nostra lista”: hanno concluso Tosoni e Bertona.

Ricordiamo che Foncer- Fondo per la previdenza complementare- è il risultato della contrattazione collettiva fra le organizzazioni sindacali e le Imprese del settore della ceramica, la cui attività è particolarmente apprezzata dalle lavoratrici e dai lavoratori interessati.