Venerdì 8 aprile 2022, alle ore 17.30, si terrà un nuovo appuntamento del ciclo “Libri sacri. Fondamenti teologici e interpretazioni culturali nelle religioni”.

L’incontro, dal titolo La Lettera ai Romani. San Paolo e il cristianesimo delle origini, sarà tenuto da Antonio Pitta, professore di Esegesi del Nuovo Testamento presso la Pontificia Università Lateranense di Roma.

Dopo aver illustrato il contesto storico della missione di Paolo e del suo epistolario, la conferenza approfondirà la ricchezza teologica della Lettera ai Romani, riconosciuta come il suo scritto più elevato dal punto di vista dei contenuti e come uno dei testi più influenti nella storia del cristianesimo.

La conferenza si svolgerà presso il Teatro della Fondazione Collegio San Carlo nel rispetto delle prescrizioni locali e nazionali per il contenimento del contagio da Covid-19. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. È obbligatoria la prenotazione da effettuare su Eventbrite o telefonando al numero 059.421210.

L’accesso è consentito in ottemperanza ai decreti in vigore. Tutte le conferenze saranno trasmesse anche in diretta streaming sul sito www.fondazionesancarlo.it.