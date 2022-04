Ha inaugurato ieri, al Las Vegas Convention Center, Coverings, la più grande fiera internazionale di piastrelle e pietre naturali del Nord America. Al taglio del nastro erano presenti il presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani, il vice presidente Emilio Mussini e il direttore dell’Ufficio ICE-Agenzia di Miami Carlo Angelo Bocchi.

Oltre 100 marchi italiani che producono piastrelle di ceramica all’avanguardia e prodotti per la posa presentano, fino a venerdì 8 aprile, le loro ultime collezioni all’interno del Padiglione Italiano situato nella Central Hall, organizzato da Confindustria Ceramica. Al centro, lo stand Ceramics of Italy (Stand C6433) costituisce un hub per l’ospitalità dei partecipanti, punto d’incontro che mostra al contempo applicazioni innovative con piastrelle italiane.