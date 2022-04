Per i “Pomeriggi d’arte e cultura” a cura dello storico dell’arte Luca Silingardi, sabato 9 aprile (alle ore 16:00 presso la Residenza Municipale di via Fenuzzi 5) visita guidata a partecipazione gratuita per scoprire le Ex Carceri e le Raccolte Civiche d’Arte e Storia di Sassuolo.

Una visita alla scoperta delle opere antiche e contemporanee delle Raccolte Civiche d’Arte e Storia di Sassuolo, custodite nella Residenza Municipale della nostra città e dell’interessantissimo restauro, progettato dall’architetto Guido Canali negli anni Ottanta del Novecento, dell’ala delle Ex Carceri, antico edificio sorto accanto alla cinquecentesca chiesa di Santo Spirito, poi trasformata in un condominio.

La visita guidata è gratuita ma è limitata alla partecipazione di 50 persone con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto dell’attuale normativa prevista per il contenimento della pandemia Covid-19: per accedere sarà quindi necessario indossare una mascherina di tipo chirurgico.