Tornano a Maranello gli incontri di quartiere in presenza: un appuntamento consolidato che vede il sindaco e gli assessori confrontarsi con i residenti del capoluogo e delle località.

“Dopo gli incontri dello scorso anno, realizzati a distanza per via dell’emergenza sanitaria, finalmente torniamo a vedere i cittadini di persona”, è il commento del sindaco Luigi Zironi.

“E’ un appuntamento atteso dai maranellesi e per noi molto importante: un’occasione per confrontarsi sui temi più significativi per la comunità e per lo sviluppo del territorio, una opportunità di dialogo e confronto reciproco tra gli amministratori e i cittadini”.

Gli incontri, nel corso dei quali saranno illustrati i principali interventi previsti sul territorio, si svolgono tutti alle 20.30 e prendono il via lunedì 11 aprile per i residenti di Maranello Centro: l’appuntamento è alla Biblioteca Mabic. Seguiranno mercoledì 20 aprile Torre Maina (al Campo Sportivo Minghelli), venerdì 22 aprile Pozza (nel salone parrocchiale della Chiesa), giovedì 28 aprile Gorzano (alla Sala Civica Le Nuvole), lunedì 2 maggio San Venanzio, Fogliano, Torre Oche (al Circolo Il Canarino di San Venanzio), venerdì 6 maggio Bell’Italia (presso la Sede dell’Associazione Yawp).