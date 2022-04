I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, un giovane 17 enne bolognese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il minorenne è stato controllato in via Mascarella mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, avendo attirato l’attenzione dei Carabinieri per aver frettolosamente invertito il senso di marcia alla vista dei militari. Subito raggiunto e bloccato il giovane ha manifestato chiari segni di nervosismo, circostanza che ha indotto i Carabinieri ad un controllo più approfondito. Sistemata vicino ai pedali, è stata recuperata una busta in cellophane di colore blu contenente un panetto di hashish dal peso complessivo di 50 grammi circa. Il giovane ha riferito di non essere il proprietario dell’involucro, ma e di averlo ricevuto, senza conoscerne il contenuto, da una persona che conosceva poco, per consegnarlo a sua volta ad una terza persona, della quale non sapeva fornire alcuna indicazione.