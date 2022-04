Sabato 9 aprile alle ore 16.30 presso la biblioteca comunale Mabic a Maranello in viale Vittorio Veneto 5 ed in diretta streaming sul canale YouTube, viene proposto l’incontro “TAKASHI PAOLO NAGAI – IL MEDICO DELLA SPERANZA”. Interverrà la Dott.ssa Paola Marenco (vicepresidente dell’associazione “Amici di Takashi e Midori Nagai”) che ci racconterà del percorso umano del medico radiologo giapponese Nagai (1908 – 1951).

Sopravvissuto miracolosamente all’attacco nucleare su Nagasaki, Nagai non si è arreso all’orrore vissuto ma ha cercato da subito di contribuire alla ricostruzione della solidarietà umana, della bellezza deturpata del territorio, delle opere sociali, diventando con la propria fede testimone, anche per noi oggi, di pace e di speranza in uno dei momenti più bui della storia dell’umanità.

L’iniziativa è promossa dal Centro Culturale Nuovi Incontri di Maranello. Per info: nuovincontri94@gmail.com