Una riflessione sulla gestione delle emergenze in occasione del decennale del Sisma in Emilia Romagna e dieci anni dopo il naufragio della Concordia: è questo il tema dell’incontro, promosso da Comune di Finale Emilia e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, in programma venerdì 8 aprile alle ore 20.30 al Nuovo Cinema Corso di corso Matteotti 5 a Finale Emilia.

Dopo il saluto inziale del sindaco Claudio Poletti, interverranno Franco Gabrielli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza nazionale, già capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale, e il senatore Vasco Errani, presidente della Regione Emilia Romagna dal 1999 al 2014. Moderatore della serata sarà il giornalista Pierluigi Senatore.

Per prenotazioni: segreteria.sindaco@comunefinale.net. Accesso consentito secondo le vigenti normative anti-Covid.