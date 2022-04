“Aperitivo in Giardino – con Autori e Produttori”: è il titolo della rassegna letteraria che si terrà al Gattonero Osteria con giardino le domeniche di maggio 2022. Dall’8 al 29 maggio sarà un susseguirsi di autori che dalle 18, nel bellissimo giardino dell’osteria, accompagneranno gli ospiti con le loro storie fino all’ora di cena, mentre gli osti Ponch e Fra del Gattonero li delizieranno con manicaretti e ottimo vino.

Una coperta e qualche cuscino per mettersi comodi, in vero stile pic-nic, e la bellezza di un incontro all’aria aperta circondati dalla natura: l’ingresso è libero e gratuito, e per chi vorrà ci sarà la possibilità di condividere l’aperitivo e gli assaggi insieme agli autori al modico prezzo di 12 euro, comprensivo di due calici di vino e l’assaggio tipico. Grazie alle cantine che partecipano all’evento, verranno presentati ogni domenica due vini differenti, a cui verrà abbinata una proposta gastronomica dagli osti. Il tutto, servito nello splendido giardino, con la possibilità, in caso di maltempo, di spostarsi in tutta tranquillità sotto il portico al coperto.

Gli autori ospiti della rassegna di maggio sono Alessandro Berselli, Gianluca Morozzi, Chiara Guidarini e Sara Magnoli, che presenteranno i loro ultimi romanzi e racconteranno il loro rapporto con la scrittura e il vino. A introdurli e intervistarli, Eliselle e Carlo Vanni.

Le date:

Domenica 8 maggio, insieme ad Alessandro Berselli, ospite la Tenuta La Picola (Malvasia secca e Lambrusco reggiano) – Abbinamento con erbazzone, sia normale che vegetariano.

Domenica 15 maggio, insieme a Gianluca Morozzi, ospite la Cantina Francesco Vezzelli (Lambrusco di Sorbara e Grasparossa di Castelvetro) – Abbinamento con gnocco fritto e mortadella e torta salata vegetariana.

Domenica 22 maggio, insieme a Chiara Guidarini, ospite la Tenuta Aljano (Spergola e Lambrusco reggiano) – Abbinamento con calzagatti e polentina vegetariana.

Domenica 29 maggio, insieme a Sara Magnoli, ospite La Cantina Albinea Canali (Lambruschi Ottocento Rosa e Ottocento Nero) – Abbinamento con le chizze, sia normali che vegetariane.

Gli autori:

Alessandro Berselli

Berselli è nato a Bologna nel 1965. Umorista, scrittore, docente di tecniche della narrazione, inizia la sua attività negli anni Novanta, collaborando con le riviste «Comix» e «L’apodittico». Dal 2003 intraprende una carriera parallela come romanziere noir. Oltre alle raccolte di racconti Storie d’amore, di morte e di follia (ARPANet, 2005) e Anni zero (ARPANet, 2012), ricordiamo i romanzi Io non sono come voi (Pendragon, 2007), Cattivo (Perdisa Pop, 2009), Non fare la cosa giusta (Perdisa Pop, 2010), Il metodo crudele (Pendragon, 2013), Anche le scimmie cadono dagli alberi (Piemme, 2014) e Kamasutra Kevin (Pendragon, 2016). Dell’autore, Elliot ha pubblicato i romanzi Le siamesi (2017) e La dottrina del male (2019). Il suo ultimo romanzo è Il liceo (2021).

Gianluca Morozzi

Morozzi è nato a Bologna nel 1971. Dopo gli esordi con la piccola casa editrice ravennate Fernandel, di cui è diventato direttore editoriale ha raggiunto il grande pubblico grazie al romanzo Blackout, un thriller interamente ambientato all’interno di un ascensore. Oltre ai romanzi già pubblicati, ha all’attivo numerosi racconti, inseriti in diverse antologie. Nella sua produzione sono frequenti i riferimenti alle esperienze personali, in particolare quelle inerenti la fede calcistica per il Bologna FC e – soprattutto – la musica. È il chitarrista degli Street Legal, una tribute band che omaggia Bob Dylan. Ha suonato nel cd “Deviazioni”, tributo a Vasco Rossi pubblicato in allegato al Mucchio Extra, realizzando con Andrea Parodi il brano “Brava”. È anche conduttore radiofonico e tiene corsi di scrittura creativa. Ha pubblicato numerosi romanzi, tra cui Dieci cose che ho fatto ma che non posso credere di aver fatto, però le ho fatte, Accecati dalla luce e la raccolta di racconti Luglio, agosto, settembre nero, tutti usciti da Fernandel. Per Guanda ricordiamo: Blackout, L’era del porco, Chi non muore, Lo specchio nero, Radiomorte, L’Emilia, o la dura legge della musica (un saggio), Despero e la graphic novel Il vangelo del coyote, oltre al romanzo Colui che gli dei vogliono distruggere. Per Tea ricordiamo: Gli annientatori (2018) e Dracula ed io (2019).

Chiara Guidarini

Guidarini è nata a Carpi nel 1976. Ha vissuto a San Martino in Rio (RE), e dopo essersi sposata abita a Minozzo (RE). Diplomata in ragioneria, ha una grande passione per i castelli e per la storia in generale. Divide il suo tempo tra la famiglia, la casa, la contabilità, la lettura e la scrittura. Ha iniziato a pubblicare nel 2006 e ha all’attivo un numero incredibile di pubblicazioni, collabora con riviste, magazine, quotidiani, e organizza eventi.

Sara Magnoli

Magnoli è giornalista professionista, ha lavorato ai quotidiani La Voce e Il Giornale sotto la direzione di Indro Montanelli e ha collaborato e collabora con testate nazionali e locali sia nel settore della carta stampata, sia per online, radio e tv. Laureata in lingue e letterature straniere moderne, scrive libri per adulti e per ragazzi, spaziando dal giallo alla biografia, dall’avventura alla fiaba, con anche pubblicazioni all’interno di progetti benefici. Svolge laboratori di lettura e animazione in scuole, biblioteche, librerie, e ha partecipato a festival nazionali come autrice ospite. Il suo libro “Se un cadavere chiede di te” ha vinto la sezione e-book del Premio Garfagnana in Giallo 2015.

Il bookshop è curato dalla Libreria Incontri di Sassuolo. Media partner della rassegna è Saporosare, il Magazine di approfondimento del quotidiano online Sassuolo2000 che si occupa di food & wine legato ad arte e letteratura.

Il Gattonero Osteria con Giardino si trova in via Fulvia 5, a Scandiano (RE).

Ingresso libero – Degustazione due calici e assaggio 12 euro