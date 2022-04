“Una notizia che non solo ci rammarica, ma ci coglie di sorpresa perché nell’ultimo incontro avuto qui in Municipio l’ipotesi licenziamenti sembrava essere scongiurata”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani interviene in merito alla notizia sull’avvio, da parte di Pam – Panorama, della procedura di licenziamento che dovrebbe riguardare 255 dipendenti su tutto il territorio nazione, 16 dei quali a Sassuolo.

“Si tratta di un periodo difficile per tutti, anche per le aziende – prosegue il Sindaco – ma a quanto ci risulta i bilanci dell’azienda rimangono in attivo e non possiamo credere che una condivisibile politica di riduzione dei costi debba passare attraverso licenziamenti di persone, lavoratori che hanno famiglie, non semplici numeri a bilancio. Chiediamo alla proprietà di sedersi al tavolo, il prossimo 12 aprile, con l’intento di trovare soluzioni alternative, in grado di salvaguardare i posti di lavoro di persone che, a Sassuolo, sono sempre state apprezzate e stimate per la loro professionalità.

Come Amministrazione comunale ci rendiamo disponibili ad aiutare innanzitutto le famiglie che si trovassero in difficoltà a causa della perdita del posto di lavoro e, prima di tutto, a condividere con proprietà e parti sociali un percorso in grado di cancellare la parola licenziamenti da questa vicenda”.