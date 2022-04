Bmr Basket 2000 sbanca Zola Predosa allungando già dal secondo quarto. In avvio gli uomini di Diacci partono forte, trascinati da Pini e capitan Germani, per poi subire il rientro della Francesco Francia; Magini ha due falli a carico e i bianco-rosso-blu danno spazio anche a Paparella in cabina di regia, ricavandone un buon contributo, poi è un bell’allungo nella parte finale del secondo quarto a regalare il 51-34, con gioco da tre punti di Dias proprio sulla sirena di metà gara.

La ripresa vede i padroni di casa partire decisamente meglio, provando ad accorciare fino al -11, ma una tripla di Pini riporta nuovamente la Bmr a distanza di sicurezza, viatico ad un finale in totale controllo, con Zola che cerca di tornare sotto e arriva fino al -14. Domenica prossima sfida interna con Molinella.

FRANCESCO FRANCIA-BMR BASKET 2000 74-91

FRANCESCO FRANCIA ZOLA PREDOSA: Bianchi 3, Degregori 11, Spampinato 19, Errera 6, Biello 7, Bavieri 5, Almeoni 14, Brunetti 5, Penna 3. All. Cavicchi.

BASKET 2000 REGGIO EMILIA: La Rocca, Sprude 16, Longagnani 8, Dias 11, Longoni 8, Magini, Fontanelli, Paparella, Pini 15, Germani 18, Magni 13, Coslovi 2. All. Diacci.

Arbitri: Bravo e De Palo di Ferrara.

Note: parziali 22-27, 34-51, 48-69.