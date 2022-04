Riparte Unijunior Unimore che finalmente dopo due anni di emergenza pandemica potrà ospitare nuovamente i bambini e le bambine tra i 7 ed i 13 anni in presenza, ma sorelline e fratellini più piccoli potranno partecipare ai giochi all’aperto di Leo Scienza.

Due le giornate di spettacolo e lezioni, completamente gratuite, in compagnia degli scienziati pazzi di Leo Scienza e delle professoresse e professori di Unimore.

Il primo appuntamento si terrà sabato 2 aprile presso Palazzo Dossetti (viale Allegri, 9) a Reggio Emilia ed in programma vi saranno due incontri.

Il primo, che vede già iscritti oltre 120 ragazzi, dal titolo “Gli insetti ci aiutano a vivere meglio e in modo sostenibile” inizierà alle ore 15.00 e sarà curato dalla prof.ssa Lara Maistrello che illustrerà come gli insetti, che abitano la terra da milioni di anni, hanno trovato soluzioni incredibilmente ingegnose per risolvere i problemi più complessi. Ad esempio sanno come “mettere d’accordo” milioni di individui per il benessere di tutti, stringono alleanze speciali con le piante ed altri organismi, costruiscono nidi perfettamente organizzati che mantengono sempre il clima ottimale, sono i più efficienti a ricavare energia, hanno “inventato” antibiotici potentissimi e producono materiali speciali e tantissimi composti che si rivelano utilissimi per la nostra salute e non solo. La lezione sarà un viaggio nell’affascinante mondo degli insetti per scoprire quanto si possa imparare da loro per migliorare il nostro modo di vivere, all’insegna della sostenibilità.

Il secondo appuntamento, al quale si sono iscritti oltre 110 studenti, dal titolo “Diamo un calcio al pregiudizio!” si terrà alle ore 16.30 e vedrà il prof. Loris Vezzali che tratterà dei pregiudizi.

In questa lezione saranno spiegati i concetti di pregiudizio e stereotipo e quali sono le loro conseguenze. Si cercherà di capire come armarsi e scendere in battaglia per sconfiggerli e cancellare le ingiustizie dal mondo.

Saranno presenti alcuni giovani calciatori della Reggiana del settore giovanile, del femminile e della squadra Special di IV categoria, che spiegheranno anche con il loro esempio, come, con lo sport si può dare un calcio ai pregiudizi.

E alla fine della lezione ognuno avrà la possibilità di tirare “il suo calcio di rigore”!

Il secondo appuntamento con Unijunior Unimore si terrà sabato 9 aprile presso il Complesso Sant’Eufemia (Largo Sant’Eufemia, 19) a Modena e come nella edizione reggiane vi saranno due incontri.

Il primo dal titolo “A spasso tra grotte misteriose e colline di cristalli” inizierà alle ore 15.00 e vedrà il prof. Stefano Lugli che accompagnerà i ragazzi in viaggio fra geologia e speleologia, illustrando le meraviglie che si possono incontrare in Appennino, come strane rocce che sembrano di vetro, oppure ingressi per grotte sotterranee dove gli antichi Romani andavano alla ricerca di bellissimi cristalli trasparenti per metterli nelle finestre al posto dei vetri.

Il secondo incontro dal titolo “Cosa fanno gli scienziati? Giocano!” inizierà alle ore 16.30 e vedrà la presenza del dott. Andrea Ligabue che farà comprendere ai presenti l’adagio “Giocando si impara”, infatti, quando si gioca si diventa un po’ come degli scienziati perché, proprio come fanno loro per studiare un fenomeno, quando si gioca si deve analizzare un problema, inventarsi una soluzione e provare “una mossa” per vedere se funziona bene oppure no.

“Considerato lo spirito che anima Unijunior Unimore e la consapevolezza dell’importanza di supportare per quanto possibile l’Emergenza Ucraina – aggiunge Milena Bertacchini, coordinatrice dell’Università delle bambine e dei bambini di Unimore – abbiamo pensato di estendere l’invito a questa giornata ai bimbi e alle bimbe rifugiati dall’Ucraina, che potranno partecipare ai giochi all’aperto di Leo Scienza per i quali anche la barriera linguistica può essere più facilmente superata”.

I relatori coinvolti nelle due giornate di Unijunior

Andrea Ligabue – Dipartimento Educazione e Scienze Umane

Andrea Ligabue è il Coordinatore della sezione GamER (Unimore) del GAME Science Research Center, esperto di Didattica Ludica e Direttore Artistico di Play – Festival del Gioco. Da anni conduce corsi e laboratori per insegnare, allenare e sviluppare competenze tramite il gioco.

Stefano Lugli – Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

Stefano Lugli, geologo docente del Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ha studiato la geologia e la speleologia di diverse zone del mondo, dalla Cina alla Giordania, passando per la Sicilia, la Spagna e la Grecia.

Lara Maistrello – Dipartimento di Scienze della Vita

Professore Associato di Entomologia presso il Dipartimento di Scienze della Vita Unimore, dove è titolare di tutti i corsi sugli insetti. Le sue ricerche riguardano strategie sostenibili per gestire insetti invasivi, come la cimice asiatica, e l’uso di insetti, come le mosche soldato, per ottenere prodotti utili per scopi industriali e in agricoltura. Ama trasmettere la sua passione per gli insetti e divulga le sue ricerche presso conferenze, seminari, lezioni e …in TV!

Loris Vezzali – Dipartimento Chirurgico, medico, odontoiatrico

Loris Vezzali è Professore Ordinario di Psicologia Sociale ed è Presidente del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche all’Università di Modena e Reggio Emilia. I suoi studi cercano di capire come andare oltre i pregiudizi e, a tal fine, ha condotto numerosi interventi nelle scuole per promuovere l’inclusione sociale e l’uguaglianza tra tutti.

Il programma completo delle due giornate lo si può trovare al link:

https://www.unijunior.it/modena-reggio-emilia/calendario-modena-reggio-emilia