Il Sindaco metropolitano Matteo Lepore ha firmato la Convenzione tra Città metropolitana di Bologna e Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims) per il finanziamento di 27 interventi selezionati nell’ambito del Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua), che porterà sul territorio 45 milioni di euro di investimenti per il recupero di aree dismesse e nuovi alloggi sociali.

La firma della Convenzione è l’ultimo atto formale necessario per ricevere la prima tranche (10%) delle risorse stanziate e poter bandire in tempi brevi le gare per i progetti esecutivi e i lavori. “La firma della convenzione da parte del Sindaco Lepore e del Ministero è un’ottima notizia – commenta Maurizio Fabbri, consigliere delegato alla Pianificazione territoriale e alle Politiche per l’Appennino bolognese – Ora potremo progettare e partire con 27 cantieri di opere fondamentali per il territorio metropolitano, che tengono insieme l’abitare sociale, la tutela dell’ambiente, lo sviluppo e la rigenerazione urbana”.

I tre progetti selezionati nell’ambito del PinQua saranno di fatto i primi del Pnrr a partire nel territorio metropolitano bolognese.

Si tratta in particolare di:

1-Unione Reno Galliera: 8 interventi distribuiti sul territorio dell’Unione attraverso i quali l’offerta di alloggi sociali sarà incrementata di 67 unità, sia nuove che riqualificate. In tutti i Comuni, anche grazie alla collaborazione di alcune associazioni attive sul territorio, saranno inoltre rigenerati spazi per la creazione di servizi legati a forme innovative di residenzialità e per la creazione di un nuovo polo socio-culturale. In tutti gli ambiti previste anche nuove piste ciclabili, aree pedonali e spazi verdi.

2-Unione Appennino bolognese: 18 interventi per quasi 100 alloggi sociali, tra riqualificazioni e nuovi, servizi rivolti alla terza età, spazi per attività culturali, il nuovo centro Studi Alvar Aalto, orti sociali, skatepark, una velostazione, una passerella pedonale sul fiume Reno e spazi per l’accoglienza turistica sulla Via degli Dei.

3-Area industriale dismessa ex Alfa Wassermann a Borgonuovo di Sasso Marconi: rigenerazione con oltre 100 nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale, un nuovo polo scolastico e oltre 100 mila metri quadri di spazi verdi.

