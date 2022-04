Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 26enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, sottoposto a controllo dai Carabinieri in una via del centro cittadino, nei pressi del Parco Novisad, è stato trovato in possesso di quasi 3 gr di cocaina suddivisa in dosi e di circa 10 gr di hashish. L’arrestato verrà condotto davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo.

Nel corso della notte, invece, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 25enne per il reato di evasione. I militari, dopo aver accertato che il giovane non era presente al domicilio presso il quale stava scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli in ragione della violazione della misura della presentazione alla polizia giudiziaria, hanno iniziato a cercarlo per le vie cittadine, rintracciandolo, subito dopo, mentre stava rincasando. L’arrestato, sarà giudicato oggi con rito direttissimo.