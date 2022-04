25.500 euro per finanziare i progetti rientranti in #sassuolocittattiva. Li ha stanziati la Giunta del Comune di Sassuolo con la delibera numero 43 del 29 marzo scorso in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio.

La progettazione delle iniziative rientranti in #sassuolocittattiva saranno da avviare a partire dal mese di maggio/giugno 2022, si concluderanno nel corso del 2022, precisando che le singole iniziative devono essere orientate a: coinvolgere e valorizzare il territorio attraverso animazione di parchi, piazze e strade con particolare riferimento alle aree periferiche della città; favorire la riappropriazione degli spazi da parte dei cittadini, la relazione tra le persone, la conoscenza reciproca e l’integrazione tra gli abitanti creando presidi sociali visibili e animati dai cittadini stessi; favorire occasioni di aggregazione nei singoli quartieri mettendo in rete soggetti ed attori locali; esprimere la capacità delle associazioni e organizzazioni di collaborare e mettersi in rete con gli altri soggetti del territorio.

Il Comune di Sassuolo provvederà alla formulazione della graduatoria definendo: i progetti ammessi e non ammessi; per i progetti ammessi, l’attribuzione del relativo punteggio (stabilito in base ai criteri fissati nell’avviso) e del corrispondente importo della contribuzione avverrà fino alla concorrenza della somma a disposizione, pari a € 25.500,00, ottenendo così la graduatoria dei progetti ammessi finanziati.

Nel caso in cui nessuno dei progetti risponda ai requisiti richiesti, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione del contributo.

“Sostenere le associazioni e i circoli del territorio, anche i più periferici – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Samanta Ruffaldi – è un obiettivo che ci siamo preposti nel voler proseguire con questo progetto, perché è grazie a loro se la città è viva e vivibile ed anche loro, in questo anno di pandemia, hanno sofferto enormemente le varie restrizioni che sono state imposte. Per questo motivo, proseguendo sulla scia di quanto fatto a partire dallo scorso anno, è stato esteso il periodo di #Sassuolocittattiva: non più una mera attività estiva, che sicuramente sarà la parte maggiore visto anche la possibilità di svolgere iniziative all’aperto in un periodo in cui, complice il clima, il virus è meno potente, ma valida per tutto questo 2022”.