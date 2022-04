Sabato 2 (alle20:30) e domenica 3 aprile (17:00) inizia al Teatro Asioli di Correggio, con lo spettacolo Anima_L, un mese di nuovo circo con la compagnia italo-francese Circo Zoé, che festeggia a Correggio il suo decennale, presentando tutti gli spettacoli fin qui creati.

Si parte appunto, in teatro, con la prima assoluta di Anima_L, una performance di e con Chiara Sicoli (acrobata aerea e co-fondatrice della compagnia) e con Cecilia Fumanelli (harmonium, voce, direzione coro), Miriam Vavassori (voce. Arpa) e il Coro Wildflowers. Lo spettacolo – tra teatro fisico, acrobazia, musica, danza – diventa una narrazione gestuale dell’universo femminile, interrogato attraverso il linguaggio del circo contemporaneo; lo spazio teatrale, nella migliore tradizione performativa, viene “abitato” anche fuori dal palcoscenico, in un racconto in cui prevalgono il sogno e il ricordo.

Dal fine settimana successivo, e fino alll’1 maggio, gli spettacoli – Deserance (anteprima assoluta), Naufragata e Born to be Circus – avranno luogo nello chapiteau della compagnia, allestito a fianco dello stadio di Correggio.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di PibiPlast, Spal, Snap-On, G.F., Dow, Andria, Stampotecnica.

Biglietti: Euro 14 – 7 – Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì chiuso) e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it