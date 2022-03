Da venerdì 1° aprile, con la cessazione dello Stato di emergenza sanitaria, ci sarà di nuovo libero accesso al municipio di San Felice sul Panaro. I cittadini potranno entrare senza suonare il campanello e non sarà più necessario mostrare il green pass all’ingresso, mentre resterà obbligatorio indossare la mascherina nei locali al chiuso fino al 30 aprile.

E dal 1° aprile non è più richiesta il green pass rafforzato o base anche per accedere alla biblioteca comunale “Campi-Costa Giani” e alle sale studio, resta però l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche. Per l’accesso alle sale studio non è più richiesta la prenotazione e sarà consentito l’ingresso alla sala bambini alle famiglie. Permane invece fino al 30 aprile, l’obbligo di green pass per partecipare alle iniziative aperte al pubblico organizzate dalla biblioteca comunale con le seguenti modalità: al chiuso, dal 1° al 30 aprile, è richiesto il possesso del green pass rafforzato e l’obbligo di indossare le mascherine FFP2; all’aperto, è richiesto il possesso del green pass base e l’obbligo di indossare le mascherine FFP2.