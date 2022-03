“Un’ottima notizia. La tutela e il rafforzamento delle protezioni Dop e Igp, e la loro promozione nel mondo sono obiettivi fondamentali per l’Emilia-Romagna, la regione che detiene il record europeo di questi prodotti di altissima qualità, ma anche per tutto il Made in Italy”.

Con queste parole l’assessore regionale all’agricoltura e agroalimentare Alessio Mammi ha commentato la nomina di Paolo De Castro a relatore dell’Europarlamento sulle nuove regole per i Prodotti a denominazione di origine e a Indicazione geografica protetta che la Commissione europea presenta oggi.

“La Regione Emilia-Romagna con i suoi 44 Dop e Igp è la regione leader in Europa per questa specialità e la prima in Italia se consideriamo le Denominazioni di origine protetta del solo settore cibo. I nostri prodotti tipici sono identità, cultura, esperienza di gusto e convivialità: veri e propri biglietti da visita del nostro territorio e asset strategici per un volume d’affari che si aggira attorno ai 3,3 miliardi di euro – spiega Mammi -. Sono certo che l’onorevole De Castro, con la sua competenza, esperienza e conoscenza approfondita del settore, potrà dare un contributo importante. La Regione e il sistema agroalimentare dell’Emilia-Romagna a loro volta sono a disposizione per collaborare al comune obiettivo della salvaguardia e rafforzamento del sistema dei prodotti a indicazione geografica”.