Il Servizio Gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro Secchia ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo informatico (categoria D) ai sensi dell’articolo 110 del Tuel, relativo agli incarichi di alta specializzazione. La durata dell’incarico andrà indicativamente da maggio 2022 a giugno 2024, ovvero alla scadenza dei mandati della maggioranza dei sindaci dell’Unione.

La figura ricercata, che dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecnologiche, avrà il compito di occuparsi, per conto dell’Unione e di tutti i Comuni associati, dei progetti di innovazione tecnologica legati al Piano triennale per l’informatica della Pubblica amministrazione e all’Agenda digitale della Regione Emilia-Romagna, garantendo l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo.

Il bando di selezione è pubblicato sul sito dell’Unione Tresinaro Secchia (sezione Amministrazione trasparente). Ampio lo spettro di lauree richieste: Ingegneria dell’informazione, Scienze e tecnologie fisiche, Scienze e tecnologie informatiche e Scienze matematiche (triennali), Fisica, Informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Matematica, Sicurezza informatica e Tecniche e metodi per la società dell’informazione per quanto riguarda i titoli magistrali.

Le domande, in carta libera e in conformità al fac-simile allegato al bando, vanno firmate e presentate entro le 13 di mercoledì 13 aprile direttamente all’Ufficio protocollo dell’Unione Tresinaro Secchia presso il Comune di Scandiano (corso Vallisneri 6, 42019 Scandiano) oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite fax al numero 0522.1753059 o ancora tramite posta elettronica certificata all’indirizzo unione@pec.tresinarosecchia.it (le domande saranno accettate solo se provenienti da una casella di posta elettronica certificata).

L’assunzione verrà effettuata dopo i colloqui effettuati dal presidente dell’Unione Tresinaro Secchia con la rosa ristretta di candidati che verrà formata dopo la valutazione dei curricula inviati.