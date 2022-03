L’associazione guastallese di Protezione Civile I Ragazzi del Po, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, nell’ambito dell’iniziativa “Reggio Emilia per l’Ucraina”, ha organizzato alcuni punti di raccolta di generi alimentari e per l’igiene personale.

La raccolta è stata fatta presso i supermercati Coop, Conad e Eurospin e presso la sede stessa della Protezione Civile I Ragazzi del Po, in via Costa 8 a Guastalla (palestra Bisi all’interno delle scuole elementari).

Ecco il risultato: 175 cartoni per circa 1.500 kg.

“I volontari hanno presidiato i punti di raccolta per agevolare la grande ondata di donazioni a dimostrazione che la nostra comunità è sempre presente nei momenti di maggiore necessità, per il bene comune locale, nazionale ed internazionale” dicono dalla Protezione civile I ragazzi del Po di Guastalla, che aggiungono: “Ringraziamo tutte le persone che hanno donato e, in particolare, la Famiglia Inselmini, Circolo Arci Villa Seta”.