Disagi nella notte sulla A22 per la notte. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni da prima delle 22 e per circa quattro ore tra i caselli di Carpi (MO) e Reggiolo (RE) per un cavo di media tensione urtato dal ribaltabile di un camion in manovra all’interno di un cantiere. Fortunatamente nessun incidente e nessun ferito.

Sempre nello stesso tratto, corsia nord, questa mattina alle 6.35 scontro tra un furgoncino con a bordo tre lavoratori e una vettura, ferite tre persone.



