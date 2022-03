Un 50enne della provincia di Napoli si è insediato online su di un social trattando la vendita di giubbotti per uomo che però non spediva. Le trattative correvano grazie all’applicativo del social e quando sulla carta prepagata giungeva il corrispettivo richiesto, il gioco era fatto. L’acquirente, come nel caso di un malcapitato reggiano, rimaneva con in mano un paio di scarpe da donna ovvero il contenuto di quanto ricevuto contrariamente all’ordine. A nulla sono valsi i tentativi di contattare il venditore, sparito ovviamente nel nulla. Il 50enne residente nel napoletano identificato grazie alle indagini telematiche dei carabinieri della stazione di Scandiano è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia quale presunto autore del reato di truffa.

La vittima, un 40enne abitante nel reggiano con l’intento di regalarsi un giubbotto di una nota griffe, ha risposto ad un annuncio su di un social trattante la vendita di quanto ricercato al prezzo di 130 euro. Dopo aver concordato modalità di pagamento e spedizione dell’oggetto, ha provveduto a versare il dovuto nella postepay fornitagli dal venditore. Ha quindi ricevuto il pacco al cui interno tuttavia ha trovato un paio di scarpe da donna. Non riuscendo più a contattare il venditore, e materializzato di essere rimasto vittima di una truffa si è presentato ai carabinieri della stazione di Villa Minozzo formalizzando la denuncia. Dopo una serie di riscontri tra il profilo social e la carta prepagata dove erano confluiti i soldi, i carabinieri hanno indirizzato le attenzioni investigative sull’odierno indagato.