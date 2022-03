Questa mattina due neo finanzieri, che hanno completato con successo il corso di formazione presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari e sono stati destinati al Comando Provinciale di Reggio Emilia, hanno prestato in forma solenne il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, nel corso di una sobria e ristretta cerimonia.

L’evento è stato presieduto dal Comandante Provinciale e tenutosi nel rispetto delle norme di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto.

Nel corso della medesima cerimonia, il Comandante Provinciale ha consegnato, altresì, i brevetti ai dieci militari decorati della “Medaglia militare lungo comando” e delle “Croci d’argento e d’oro per anzianità di servizio”, rispettivamente per 16 e 25 anni di carriera, onorificenze di alto valore simbolico e virtuoso esempio di abnegazione per i giovani finanzieri.

L’arrivo delle nuove Fiamme Gialle si inserisce nell’ambito del dispositivo di contrasto agli illeciti economico-finanziari nel territorio reggiano.