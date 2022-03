In attesa del ritorno della prima squadra in pista, nella trasferta in casa della Roller Bassano di sabato prossimo, due squadre hanno giocato nel weekend.

Sesta vittoria su otto partite per il Roller Hockey Scandiano di Daniele Uva, cioè la vittoria per 9-2 nella stracittadina all’Arcostruttura. 4-0 nel primo tempo e 5-2 nel secondo, i due parziali che la fanno salire a 18 punti, uno in meno del Modena, sconfitto 7-3 in casa del Pesaro. A due giornate dal termine, le due partite più importanti: domenica 10 aprile contro Pesaro e sabato 23 aprile alle 17:30 nella tana del Modena. Nel derby giocato sabato, tre reti per Alessandro Uva e Gioele Ganassi e reti di Iacopo Vivi, Filippo Fontanesi e Filippo Natali. Nove le reti complessiva di Fontanesi e Ganassi, otto per Diego Vaccari e Vivi.

ROTELLISTICA SCANDIANO – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 2-9 (0-4, 2-5)

R.Scandianese: Esposito, Giardini, Pozzi, Castaldi, Ferrarini – Calia, Morino, Montoni, Morino, Pontrelli – All. Barbieri

Scandiano: Sassatelli (C), Vivi, Fontanesi, Natali, Ganassi Gio – Uva A. – All. Uva D.

Marcatori: 1t: 3’30” Ganassi (S), 6’38” Ganassi (S), 18’08” Uva (S), 23’40” Natali (S) – 2t: 3’49” Giardina (R), 3’55” Uva (S), 5’05” Vivi (S), 7’06” Uva (S), 18’51” Ganassi (S), 21’18” Fontanesi (S), 23’00” Giardini (R)

Espulsioni: 1t: 14’40” Fontanesi (2′) (S)

Classifica aggiornata: Modena 19, Scandiano 18, Pesaro 16, Mirandola 12, Correggio 4, Scandianese 0

LE ALTRE SQUADRE ROSSOBLU

VITTORIA PER L’UNDER 11

Mantiene l’imbattibilità la formazione di Catia Ferretti dopo le tre partite del campionato, proprio a metà del girone emiliano. 6-3 il risultato a Mirandola, dopo il 5-0 della settimana scorsa. Ancora una volta Simone Vivi è il migliore marcatore con sei gol all’attivo. Quarta gara in programma sabato prossimo alle ore 16 contro il Correggio Femminile per confermare il primo posto. Mancheranno quindi solo i due derby con il Correggio A a chiudere il programma che molto probabilmente si giocheranno dopo le festività pasquali.

MIRANDOLA- SCANDIANO = 3-6 (1-2, 2-4)

Mirandola: Lonighi S, Truzzi, Lonighi M, Burduh (C), Albu – Rezzaghi D, Rezzaghi E, Lombardo, Cappello – All. Ialacci

Scandiano: Albicini, Onfiani, Vivi S (C), Valentini F, Lusetti – D’Erchia, Valentini E – All. Ferretti

Marcatori: 1t: 2’43” Lombardo (M), 11’51” Vivi (S), 12’59” Vivi (S) – 2t: 1’05” Vivi (S), 5’42” Burduh (M), 7’35” Vivi (S), 7’47” Albu (M), 10’24” Vivi (S), 12’59” Vivi (S)

Venerdì ritorna l’Under 19 con la trasferta alle ore 19:30 in casa del Pico della Mirandola. Domenica in pista all’Arcostruttura di Scandiano, l’Under 13 di Adriano Vaccari contro Correggio (ore 11:30), l’Under 15 di Adriano Vaccari contro il Pesaro (ore 16:00) e domenica alle ore 17:30 il recupero della Coppa Italia dell’Under 19 contro il Modena 1945.

Nella foto di Alberto Bertolani, il timeout della squadra di Daniele Uva