Un incontro dedicato al Premio Davide Vignali, che dal 2011 seleziona ogni anno i migliori progetti video fotografici realizzati dagli studenti del 5° anno degli Istituti Superiori dell’Emilia-Romagna. Domani, 29 marzo alle ore 17, in diretta streaming ed aperto al pubblico, l’appuntamento interamente incentrato sul Premio promosso da Fondazione Modena Arti Visive, dalla Famiglia Vignali e dall’Istituto d’Arte Venturi di Modena, con il patrocinio dalla Regione Emilia-Romagna.

L’iniziativa nasce nel nome di Davide Vignali, ex studente dell’Istituto d’Arte Venturi di Modena scomparso prematuramente nel 2011. Nello stesso anno, grazie all’impegno della famiglia che ha raccolto un desiderio espresso dalle professoresse Antonella Battilani e Maria Menziani dell’Istituto Venturi di Modena, è nato il concorso che celebra la memoria, la grande umanità, il desiderio di conoscenza del ragazzo. Ad affiancare fin da subito la famiglia in questa impresa c’è Fondazione Modena Arti Visive, da sempre impegnata nel sostegno ai giovani artisti e nella loro formazione.

Un progetto corale, raccontato a più voci, anche all’interno di SpazioF, dove interverranno la famiglia, Doriano e Marisa Vignali, l’insegnante Maria Menziani ed alcuni dei ragazzi che descriveranno la propria esperienza di partecipazione alle edizioni precedenti.

Il Premio Vignali rientra tra le attività che FMAV organizza con continuità allo scopo di diffondere, anche grazie al sostengo di Fondazione di Modena, l’arte e la cultura visiva contemporanee nella cornice del patrimonio e delle attività delle tre istituzioni culturali che la compongono.

L’incontro in SpazioF, trasmesso in diretta streaming sul sito di Fondazione di Modena, sarà aperto al pubblico. Chi vorrà assistere in presenza – obbligatori mascherina e green pass – potrà prenotare il proprio posto tramite la APP “Fondazione di Modena”.