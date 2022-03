Ieri sera intorno alle 22.00, i carabinieri della stazione di San Polo d’Enza, assieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti in via Matilde di Canossa a San Polo d’Enza dove, causa un probabile malfunzionamento della cappa di aspirazione, si era sprigionato intenso fumo all’interno di una pizzeria. I vigili del fuoco di Sant’Ilario d’Enza hanno messo in sicurezza l’esercizio commerciale, mentre i carabinieri hanno provveduto alla chiusura temporanea di via Matilde di Canossa.

Lievemente danneggiata la cappa di aspirazione del forno elettrico dedicato alla cottura delle pizze per un danno di alcune migliaia di euro in corso di esatta quantificazione. Nella circostanza nessuno è rimasto ferito: i presenti all’interno dell’esercizio al momento della propagazione del fumo sono usciti autonomamente dal locale che rimaneva agibile.