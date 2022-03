A mezzanotte e mezza, in via Emilia tra Pieve e Cella, il primo incidente che ha visto due auto scontrarsi frontalmente. Due feriti trasportati al Santa Maria Nuova.

Poco dopo le 5 invece i vigili del fuoco sono intervenuti in un incidente stradale dove un’auto ha sbandato e ha divelto un grosso palo per illuminazione e segnaletica in via Emilia altezza di Masone.

Gli uomini del 115 sono intervenuti per liberare un uomo di 82 anni che era rimasto bloccato tra le lamiere dell’abitacolo. Sul posto anche polizia municipale e 118 con automedica.