L’Amministrazione di Vignola è riuscita a intercettare una nuova linea di finanziamento per poter realizzare la nuova Palestra al centro sportivo Il Poggio. Si tratta di 480mila euro di finanziamenti regionali che vanno a sostituire il vecchio finanziamento relativo ai mutui Bei che, con il ribasso d’asta, si era di molto ridotto. In un primo momento, infatti, per questa opera Vignola aveva ottenuto 420mila euro che, però, come stabilito dal regolamento dei mutui Bei, si erano ridotti a 350mila con il ribasso d’asta dell’assegnazione dei lavori.

“Con quella cifra non saremmo riusciti a far fronte al forte rincaro delle materie prime verificatosi in questi mesi – spiega la sindaca di Vignola Emilia Muratori – E’ per questo che abbiamo cercato e ottenuto, presso la Regione Emilia-Romagna, un nuovo finanziamento che non solo è di maggiore consistenza economica, ma non è neanche sottoposto agli stessi vincoli dei mutui Bei”.

Proprio il rincaro dei materiali, in particolare del legno, è stato di ostacolo, in questi mesi, all’avvio dei lavori. L’Amministrazione ha effettuato diversi incontri con la ditta incaricata nel tentativo di trovare un accordo per individuare una soluzione per i maggiori oneri di cui sia il Comune che la ditta devono ora farsi carico. Se non si dovesse arrivare a un accordo, l’Amministrazione dovrà procedere a indire una nuova gara per affidare i lavori ad altra impresa.