L’altra sera, fino tarda notte, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario anticrimine mirato alle zone Crocetta e Stazione Ferroviaria, con pattugliamenti anche appiedati e posti di controllo, in particolare in via Canaletto Sud, viale Gramsci, Parco XXII Aprile e viale Montecuccoli.

L’attività finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina ha visto l’impiego di pattuglie della Squadra Volante, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine proveniente da Reggio Emilia, coordinate dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale.

Complessivamente hanno proceduto all’identificazione in strada di 80 persone, di cui 20 di nazionalità straniera.

Nella stessa serata personale della Divisione Anticrimine ha effettuato controlli a 11 soggetti sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza, alternative alla detenzione, e misure cautelari, accertandone la presenza presso i rispettivi domicili.