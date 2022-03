Le ragazze del Sassuolo Femminile ieri pomeriggio, dopo aver effettuato l’allenamento allo Stadio Ricci a porte aperte, si sono recate in Piazza Garibaldi per promuovere l’iniziativa Tifiamo per la pace.

Squadra e staff si sono schierati al centro della Piazza di Sassuolo con lo striscione “Tifiamo per la pace”, Insieme all’Assessore del Comune di Sassuolo Alessandra Borghi, Il Direttore dello Sviluppo dell’Area Calcio Femminile Alessandro Terzi e il Direttore Organizzativo Andrea Fabris.

Il Sassuolo Calcio supporterà l’iniziativa di raccolta fondi aperta dal Comune di Sassuolo a sostegno della popolazione ucraina, con il versamento del 50% dell’incasso di Sassuolo-Roma Femminile sul conto corrente dedicato (Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo | IBAN: IT 27 T 02008 67019 000100984467).

La gara è in programma sabato 26 Marzo alle ore 14.30 allo Stadio Ricci, cliccare qui per le info sulla biglietteria.