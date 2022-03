Proseguono le proiezioni al Cinema Astoria. Da sabato 19 a lunedì 21 marzo è la volta di “Spencer”, un film di Pablo Larraín che racconta la decisione di Lady Diana di divorziare dal principe Carlo, con Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Nielen. Il costo del biglietto è di 7 euro, ridotto 5 euro (lunedì giornata promozionale). La pellicola ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 1 candidatura a Golden Globes, 5 candidature a Satellite Awards, 2 candidature a Critics Choice Award.

Orari: sabato: h. 21 / domenica: 18.00 – 20.30 / lunedì: h. 21

C’era una volta in un Paese non troppo lontano una principessa che non voleva essere regina. Diana Spencer era una principessa rosa che voleva vestire di rosso o magari di giallo, mangiare hamburger, guidare fino a Sandringham, sognare un regno migliore. Aveva baciato un rospo che sarebbe diventato un principe ingrato. C’era una volta una Vigilia di Natale e poi un castello freddo da gelare il sangue e la principessa che cacciava i draghi e volava via.

Mercoledì 30 marzo, per la rassegna film d’essai avremo in sala “Assassinio sul Nilo”, di Kenneth Branagh, con Kenneth Branagh e Gal Gadot. Ore 21.00, ingresso unico a 5 euro.

L’accesso in sala è regolato dalle norme per il contenimento del Covid-19: è obbligatorio il super green pass e la mascherina FFP2. Vietato consumare cibi e bevande al chiuso All’ingresso verrà misurata la temperatura e assegnato un posto fisso. Tutte le proiezioni sono organizzate da TIR Danza, con la collaborazione del Comune di Fiorano Modenese. Per maggiori informazioni: www.cinemateatroastoriafiorano.it.