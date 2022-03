“Siamo nati per camminare” e costruire città più vivibili ed a misura di bambino. Si rinnova l’appuntamento con la campagna regionale che si sviluppa in piena coerenza con l’impegno del Comune di Mirandola a rendere più sostenibili gli spostamenti casa-scuola di bimbi, ragazzi e loro famigliari dal punto di vista ambientale. Ma pure come occasione di socialità e sviluppo di comunità.

Il progetto, a cui l’Amministrazione ha dato il proprio sostegno è realizzato dal CEAS “La Raganella” e promosso dal CTR Educazione alla Sostenibilità di ARPAE e dal Centro Antartide di Bologna. Giunto quest’anno all’undicesima edizione, prevede che le classi aderenti registrino nelle giornate dal 28 marzo al 9 aprile le modalità con cui i bambini si recheranno a scuola. Sforzandosi però di farlo senza l’auto. Le classi più virtuose di ogni plesso scolastico saranno poi premiate con materiali didattici. Una sfida che si giocherà anche a livello regionale, con un contest che metterà in gara tutte le classi dell’Emilia-Romagna.

Ai genitori degli alunni delle scuole primarie, il Sindaco di Mirandola Alberto Greco ha inviato una lettera in cui si invitano tutti quanti a partecipare poiché l’iniziativa, oltre a fare bene all’ambiente, contribuisce a costruire straordinarie opportunità per vivere diversamente il proprio territorio, curare le relazioni e stare insieme ai propri coetanei al di fuori del contesto scolastico.

Il tema di questa edizione, il cui sottotitolo è “A che gioco giochiamo?”, è infatti la strada come spazio di gioco per stimolare lo sviluppo psicofisico dei bambini e l’invito per le classi aderenti sarà anche quello di partecipare ad alcuni eventi organizzati dal CEAS. In programma ci sono laboratori ma anche camminate in data 28 marzo, per il plesso di Via Giolitti, e in data 2 aprile, per quello di Via Pietri, per andare a scuola insieme alla Marching Band dei Rulli Frulli.