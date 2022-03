Con l’accusa di lesioni personali aggravate e di rapina aggravata, i Carabinieri della stazione di Bologna hanno arrestato 4 ragazzi di origine tunisina – 2 maggiorenni e 2 minorenni -. ritenuti responsabili di una rapina commessa il 16 gennaio 2022 nel centro storico di Bologna.

Quel giorno, tra le Due Torri e via Zamboni, i quattro avevano avvicinato con un pretesto alcuni coetanei di San Giorgio di Piano e li avevano aggrediti violentemente prima di derubarli. Il fatto era stato ripreso da alcuni passanti che avevano poi messo il video online, facendolo diventare virale. Nelle immagini riprese si vede un ragazzo preso a calci e pugni su via Zamboni, dopo essere stato trascinato fuori da un locale della via dove si era rifugiato per scappare all’aggressione. Per picchiare il ragazzo, gli stessi avrebbero utilizzato anche un tirapugni e uno spray al peperoncino.