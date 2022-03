Al primo evento di febbraio di Unimore Orienta, dedicato all’orientamento per le triennali e magistrali a ciclo unico dell’Anno Accademico 2022/23 di Unimore, che ha visto oltre 10mila registrazioni di studenti e studentesse tra presenza e streaming, si aggiunge ora l’iniziativa Unimore Orienta – Lauree Magistrali A.A. 2022/2023, che si terrà venerdì 25 marzo 2022.

Il programma prevede una serie di incontri online dedicati alla presentazione dei 43 corsi di Laurea Magistrale del prossimo anno accademico, incardinati in 10 Dipartimenti di Unimore. L’iniziativa è rivolta a studenti e studentesse laureande/i e laureate/i.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione su: https://qui.unimore.it/lm .

Le presentazioni dei corsi si terranno in tre fasce orarie.

Dalle 9.00 alle 10.00 si inizia con: Media Education per le discipline letterarie e l’editoria – Religioni storie culture (nuova) – Scienze pedagogiche (Dip. di Educazione e Scienze Umane), Salute e sport (nuova) – Scienze infermieristiche ed ostetriche (Facoltà di Medicina e Chirurgia), Digital Automation Engineering (nuova) – Ingegneria gestionale – Ingegneria meccatronica (Dip. di Scienze e Metodi dell’Ingegneria).

Dalle ore 10.15 alle 11.15 si prosegue con Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni – Management e comunicazione di impresa – Pubblicità, comunicazione digitale e creatività d’impresa (Dip. di Comunicazione ed Economia), Didattica e comunicazione delle scienze – Geoscienze, georischi e georisorse – Quaternario, preistoria e archeologia – Scienze chimiche (Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche), Fisica – Informatica – Matematica (Dip. di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche); Antropologia e storia del mondo contemporaneo – Filosofia – Lingue per la comunicazione nell’impresa e nelle organizzazioni internazionali – Lingue, culture, comunicazione (Dip. di Studi Linguistici e Culturali).

Nella parte conclusiva della mattinata, dalle 11.30 alle 13.00, verranno presentati i corsi di: Analisi dei dati per l’economia e il management (nuova) – Analisi, consulenza e gestione finanziaria – Direzione e consulenza di impresa – Economia, politiche pubbliche e sostenibilità – International Management/ Management internazionale – Relazioni di lavoro (Dip. di Economia Marco Biagi); Advanced Automotive Engineering – Ingegneria civile e ambientale – Ingegneria dei materiali – Ingegneria del veicolo – Ingegneria meccanica – Electric Vehicle Engineering – Electronic Engineering for Intelligent Vehicles – Electronics Engineering – Ingegneria informatica (Dip. di Ingegneria Enzo Ferrari); Biologia sperimentale e applicata – Biotecnologie industriali – Biotecnologie mediche – Controllo e sicurezza degli alimenti – Food Safety and Food Risk Management – Sostenibilità integrata dei sistemi agricoli (Dip. di Scienze della Vita)

Per tutti i/le giovani delle scuole superiori interessati/e invece ad un approfondimento sulle modalità di immatricolazione, sulla didattica delle triennali e magistrali a ciclo unico, i servizi dedicati alla popolazione studentesca, anche con disabilità, sono sempre disponibili online le registrazioni delle presentazioni dell’evento del 22 febbraio scorso su: www.unimore.it/unimoreorienta/