I vigili del fuoco sono intervenuti a Poviglio in via Cornetole per l’incendio di un casolare. Quattro persone residenti nella casa colonica sono state portate in ospedale per accertamenti, tra cui un ragazzo con ustioni alle mani di secondo grado.

Recuperati all’interno anche 3 cani e 1 gatto. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche carabinieri, polizia locale e sanitari del 118.