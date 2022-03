Il Teatro Duse di Bologna comunica alcune modifiche al calendario della Stagione 2021/2022. Per motivi di salute dell’autrice e protagonista, lo spettacolo ‘Don Giovanni – L’incubo elegante’ di e con Michela Murgia, in cartellone il 22 e 23 marzo 2022, è rinviato a nuove date che saranno comunicate non appena possibile.

A causa di impegni familiari, Sergio Rubini sarà costretto ad interrompere preventivamente il tour dello spettacolo ‘Ristrutturazione’. Sono, pertanto, annullate le repliche previste al Duse dal 29 aprile al primo maggio 2022. I possessori dei biglietti per queste tre date potranno chiedere il rimborso del titolo d’ingresso scrivendo, dal 24 marzo al 22 aprile, a biglietteria@teatroduse.it.

Si informa, infine, il gentile pubblico di un cambiamento nel cast di ‘Morte di un commesso viaggiatore’ di Arthur Miller, in cartellone dal 6 all’8 maggio. Alessandro Haber lascia il ruolo del protagonista per motivi di salute e sarà sostituito da Michele Placido.

Info e biglietteria: Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it