Nuvolosità irregolare al primo mattino per velature in transito. Schiarite con cielo in prevalenza sereno per il resto della giornata. Temperature: minime tra 3 e 5 gradi con valori localmente più bassi in aree aperte extraurbane. Massime in flessione tra 9 e 12 gradi. Venti deboli nord-orientali con rinforzi sulla costa e sul mare. Mare mosso, localmente molto mosso al mattino con moto ondoso in temporanea attenuazione in giornata. Nuovo aumento del moto ondoso in serata.

(Arpae)