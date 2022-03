In occasione del 21 marzo, giornata dedicata al ricordo delle vittime innocenti delle mafie, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Sassuolo 3 Sud, con la rappresentanza di alcune sezioni/classi di ogni ordine di scuola, prenderanno parte ad una cerimonia commemorativa dal titolo “Come fiori recisi”. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, presso il “Roseto del coraggio” del Parco Albero d’Oro, le alunne e gli alunni testimonieranno con parole, scritti, rappresentazioni artistiche l’importanza di non dimenticare.

“Come Fiori Recisi” è dedicata a tutti i bambini morti per mano della mafia e rappresenta l’omaggio alla poesia, quella civile, che emoziona e fa riflettere. Questo momento potrà rafforzare il convincimento che la testimonianza unita aiuterà a mantenere vivo il ricordo di coloro che hanno perso la vita per combattere soprusi e violenze.

Il parco Albero d’Oro è anche il luogo dove l’Istituto ha realizzato le Panchine della Costituzione e quindi il luogo dove affermare il NO alle violenze e ai soprusi e la testimonianza del rispetto delle leggi e della conoscenza della Costituzione. Impegno civile, amore per le arti, amore per la natura.

Al termine seguirà la “Merenda della Legalità” con i prodotti di Libera, associazione nazionale impegnata da tempo nella sensibilizzazione verso temi come il rispetto della giustizia sociale, la legalità, la cittadinanza.

Si ringrazia in maniera particolare il Gruppo Orti e Bonsai del Parco Albero d’Oro, che da sempre sostiene le iniziative dell’I.C. Sassuolo 3 Sud e i docenti che hanno accompagnato ragazzi e bambini nel percorso educativo e artistico.

Svolgendosi all’aperto, l’iniziativa è aperta a tutte le famiglie e ai cittadini che volessero prendervi parte.