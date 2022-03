Il Convivio Musicale Guastallese comunica con grande piacere, e anche con un pizzico di sollievo, che finalmente può portare a termine la stagione musicale, presso il Teatro R. Ruggeri di Guastalla, che dovette sospendere per ben due anni a causa dell’irrompere brutale del Covid-19, insieme alle necessarie regole di contenimento da adottarsi.

Ebbene, ora sarà possibile fruire degli ultimi 3 spettacoli che erano stati inseriti in cartellone.

Si riparte sabato 19 marzo, ore 21, con PASSIONI E CANZONI, commedia musicale ideata da Silvia Felisetti (soubrette), con Susie Georgiadis (soprano), Alessandro Brachetti (comico), Antonio Colamorea (tenore) e al pianoforte: M. Stefano Giaroli.

Uno spettacolo per gli amanti del puro divertimento: quella, che si preannuncia come una tranquilla cenetta tra gli amici, si trasforma in un complesso gioco di colpi di scena e tradimenti incrociati, che diventano lo spassoso pretesto per un moderno “centone”. Le musiche sono infatti tratte da diversi generi musicali come l’operetta, il musical e la canzone che sorprendentemente si adattano alle singole circostanze. Lo stesso divertente meccanismo portò al successo televisivo lo storico Quartetto Cetra.

Seguirà, sabato 2 aprile 2022, lo spettacolo THE GREATEST LIVE, un viaggio indimenticabile alla scoperta dei più grandi successi internazionali, presentato dal MUSICAL PROJECT e, sabato 9 aprile 2022, il CONCERTO SINFONICO dell’Orchestra giovanile AFAM dell’Istituto Peri-Merulo di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti, diretta da M. Marco Boni.

“Il Convivio Musicale Guastallese si augura di ritrovare i suoi numerosi spettatori e, soprattutto, di ritrovarli desiderosi di riassaporare quei momenti di socialità e condivisione che per troppo tempo ci sono stati negati” dicono dall’associazione.