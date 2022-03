“A due anni di distanza dal primo lockdown come PD Sassuolo siamo convinti che occorra continuare a parlare di sanità, perché l’emergenza Covid-19 non è ancora terminata e perché in questi anni sono emerse molte problematiche legate alla qualità e all’accesso alla cura. Le cause principali di queste disfunzioni sono stati anni di mancato investimento sulla sanità come missione nei capitoli nazionali e una diffusione in alcune regioni dell’appalto verso l’esterno anche di attività essenziali per il cittadino”.

Così Filippo Simeone, Responsabile Iniziative politiche e formazione PD Sassuolo che prosegue: “L’Emilia-Romagna, d’altra parte, è da sempre un faro a livello nazionale ed europeo sulla qualità della sanità, come confermano la fondazione GIMBE e l’Istituto Demoskopika nei loro report annuali. Queste statistiche derivano dalla buona politica messa in atto in questi decenni dalle amministrazioni del Centro-Sinistra, che hanno puntato sul settore pubblico e una collaborazione proficua con dei privati di eccellenza, senza dimenticare l’elemento universalistico della sanità, in quanto siamo stati i primi in tutta Italia ad eliminare il ticket sanitario per le prestazioni.

L’emergenza pandemica, però, ha colpito duramente anche il nostro territorio. Da emergenza sanitaria si è passati poi ad emergenza sociale. Le istituzioni e una fitta rete di volontari hanno aiutato le persone in maggiore difficoltà anche a Sassuolo, confermando il nostro parere per cui: la solitudine e il degrado si combattono con il senso di comunità.

È nei momenti di crisi che bisogna investire di più per ovviare a quelle problematiche che si sono rese palesi durante il momento peggiore della pandemia e le conseguenze che stiamo vivendo anche oggi, tra cui la necessità di politiche per il sostegno psicologico. La nostra regione lo ha fatto e sta continuando a farlo con degli investimenti per una sanità più capillare sul territorio. A Sassuolo abbiamo molte potenzialità da realizzare e crediamo sia di fondamentale importanza che tutta la cittadinanza venga coinvolta nella coprogettazione”.

“Per parlare di ciò – spiega Simeone – abbiamo organizzato un evento aperto a tutta la cittadinanza il 18 marzo alle 20:30 presso la Sala Biasin. Saranno con noi: il dottor Rossano Dallari, esperto di pneumologia, il responsabile PD Provincia di Modena sulle tematiche della sanità Tommaso Fasano e la consigliera regionale PD, nonché vicepresidentessa della commissione sanità, Francesca Maletti”.

Ingresso con green Pass rafforzato. Info: mail pd@pdsassuolo.it tel. 3756426922