Investimenti e finanza: questi due temi sono fondamentali per gli imprenditori, ma spesso essi non hanno gli strumenti necessari per affrontarli correttamente. Lapam, da sempre accanto ai suoi associati sia come ente di tutela che di formazione, propone una serie di webinar formativi per finire pillole di conoscenza pratica e concreta. Il primo evento di questa collana di seminari formativi si terrà online giovedì 17 marzo dalle 14:30 alle 16.

L’obiettivo di questi incontri sarà aiutare gli imprenditori ad orientarsi nella complessa giungla della finanza e dell’accesso al credito, questione fondamentale soprattutto in tempi di super bonus 110% e bonus edilizi in generale. Inoltre, il governo sta predisponendo anche tutta una serie di pacchetti di misure per la transizione verso l’industria 4.0 che poggiano su finanziamenti non semplici da ottenere. Nel primo incontro Federico Cantelli dell’ufficio credito e bandi di Lapam approfondirà il tema dei finanziamenti agevolati, in particolare con il micro credito, il programma Starter per le start-un e la Nuova Sabatini per i beni strumentali addentrandosi poi nel merito di che cos’è e come funziona un Confidi, ovvero il consorzio di garanzia collettiva dei fidi. Verrà poi affrontato il tema delle garanzie per l’accesso al credito ed infine saranno presentati due casi concreti del funzionamento della finanza aziendale con la possibilità per gli imprenditori di fare domande al fine di comprendere al meglio la propria situazione.

Gli incontri successivi verteranno sulla finanza agevolata, giovedì 24 marzo, sulla gestione efficace dei rapporti con le banche, giovedì 31 marzo, e nell’ultimo evento sul business plan e la programmazione dei costi, giovedì 7 aprile, tutti gli incontri inizieranno alle ore 14:30. Per ulteriori informazioni e iscrizioni www.lapam.eu.