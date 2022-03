L’Amministrazione Comunale informa che da domani, giovedì 17 marzo a venerdì 1° aprile, fra le ore 8:30 e le ore 18:30 sono programmati lavori di rifacimento della pavimentazione in asfalto di alcune via del Centro storico che sono state interessate dalla posa di fibra ottica. In caso di maltempo o imprevisti i lavori saranno spostati al primo giorno utile successivo.

Queste le viee interessate sono: Rovighi, Trento e Trieste, San Bernardino da Siena, San Francesco e Paolo Guatoli.

Le aree oggetto d’intervento saranno chiuse al traffico per il tempo necessario a eseguire i lavori; la circolazione sarà deviata e gestita di volta in volta secondo le indicazioni impartite all’impresa e la segnaletica di cantiere presente in loco.