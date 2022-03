Sarà Pippo Giordano, ex ispettore della Direzione investigativa antimafia e già collaboratore dei giudici Falcone e Borsellino, a premiare il prossimo 21 marzo i vincitori del concorso “Insieme per la legalità, si vince”: organizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Casalgrande, con il patrocinio di Avviso Pubblico, e avente l’obiettivo di promuovere – nell’ambito dell’insegnamento – i principi della legalità e dell’educazione civica.

“La legalità – scrive nel suo profilo Pippo Giordano – è il mio chiodo fisso perché fin da piccolo ho respirato la mafia e la sua brutalità. Sono stato ispettore della DIA e ho lavorato nella Squadra Mobile di Palermo di Ninni Cassarà. Ho diretto la Sezione antiterrorismo della Digos di una città del Nord. Ho collaborato con i giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Oggi, da pensionato, racconto agli studenti degli uomini che hanno scritto col sangue la lotta alla mafia. Con Andrea Cottone ho scritto un libro, Il sopravvissuto, l’unico superstite di una stagione di sangue, che parla delle ombre in quella zona di contatto fra mafia e pezzi di Stato”.

Il programma prevede dalle 8.30 alle 9.30 l’incontro in Teatro De André con le classi della scuola secondaria di primo grado; dalle 10 l’incontro con gli alunni della primaria per le premiazioni del concorso ‘Insieme per la legalità, si vince’.

In particolare, i protagonisti del progetto sono gli alunni della scuola primaria classi quinte del comune di Casalgrande: a loro è stato consegnato un testo ad hoc sulla legalità, su cui le singole classi hanno avuto tempo di lavorare sia con i genitori che con gli insegnanti e tra di loro. Entro il 28 febbraio sono stati prodotti degli elaborati (scritti, ma anche artistici) sui temi affrontati: i migliori saranno premiati il 21 marzo, Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa ha il patrocinio di Avviso Pubblico, l’associazione dei comuni che lotta contro la corruzione e l’infiltrazione della criminalità organizzata.

Saranno presenti il sindaco Giuseppe Daviddi, l’assessore alla scuola Laura Farina, il presidente del consiglio comunale e membro del direttivo nazionale di avviso pubblico Marco Cassinadri, il dirigente Istituto Comprensivo di Casalgrande Giacomo Lirici.