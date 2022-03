Sabato, 19 marzo, alle ore 18 nuovo appuntamento con la stagione del Teatro Bismantova, in particolare con la rassegna “La Biblioteca di Babele”, che abbina letteratura e musica. “Testimone d’accusa (The Witness for the Prosecution)” di Agatha Chistie è il testo al centro dell’appuntamento di sabato: un racconto pubblicato inizialmente col titolo “Traitor’s Hand” sulla rivista Flynn’s Weekly del 31 gennaio 1925. Nel 1948 fu inserito nella raccolta di racconti The Witness for the Prosecution and Other Stories. In occasione dello spettacolo del 1953, Agatha Christie ampliò la storia cambiando il nome di alcuni personaggi. Divenne un film di successo nel 1957 con la regia di Billy Wilder. La commedia fu riadattata più volte per il cinema e, secondo la stessa Christie, la versione diretta da Billy Wilder è il miglior film tratto da una sua opera.

Leonard Vole viene arrestato per l’omicidio di Emily French, un’anziana benestante. Ignara che l’uomo fosse sposato, la donna lo aveva nominato suo principale erede, appuntando pertanto i sospetti degli inquirenti su di lui. Quando sua moglie, l’austriaca Romaine, accetta di testimoniare, invece di muoversi in sua difesa si rivela un’efficace testimone dell’accusa…

A narrare il racconto della Christie sarà Faustino Stigliani, attore e medico scandianese diplomato all’Accademia di Arte Drammatica dell’Antoniano di Bologna, e ad accompagnarlo ci saranno le musiche e gli effetti speciali di Omar Rizzi. Il tutto sotto la regia di Fabio Santandrea.

Per info: www.teatrobismantova.it. Prenotazioni anche via mail a: biglietteria@teatrobismantova.it. Tel 0522 611876. Biglietteria 0522 614078. Ingresso con Greenpass rafforzato ed obbligo mascherina FFP2.