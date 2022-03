Dopo il successo dell’edizione 2022 di Unimore Orienta, l’iniziativa dedicata all’orientamento per le triennali e magistrali a ciclo unico dell’Anno Accademico 2022/23 dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che si è tenuta lo scorso febbraio, con oltre 10mila studenti e studentesse registrati tra presenza e streaming, si tiene, dal 14 al 18 marzo, l’iniziativa “Unimore mi orienta al Lavoro”.

Nell’arco della settimana sono previsti tredici incontri online dedicati al collegamento tra formazione universitaria e mondo del lavoro.

Una connessione che viene realizzata già da diversi anni con ottimi risultati, come confermano i dati dell’ultimo Rapporto del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, che vedono Unimore posizionarsi al primo posto in Emilia-Romagna per il tasso di occupazione e per la retribuzione dei laureati/e triennali e magistrali a uno e cinque anni dalla laurea, con una media occupazionale dei propri laureati e laureate molto superiore a quella nazionale.

I futuri studenti e le future studentesse potranno confrontarsi con docenti Unimore e testimonial del mondo del lavoro per conoscere i vari profili professionali dei corsi di studio.

È possibile consultare il programma degli appuntamenti e registrarsi su: https://www.unimore.it/unimoreorienta/orientalavoro.html

Per tutti i/le giovani delle scuole superiori interessati/e invece ad un approfondimento sulle modalità di immatricolazione, sulla didattica delle triennali e magistrali a ciclo unico, i servizi dedicati alla popolazione studentesca, anche con disabilità, sono disponibili online le registrazioni delle presentazioni dell’evento del 22 febbraio 2022 su: www.unimore.it/unimoreorienta/

A fine marzo è previsto poi il secondo evento di Unimore Orienta, sia in presenza che in streaming, dedicato alla presentazione dei corsi di laurea magistrali.