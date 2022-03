Continuano a recitare un ruolo da protagonisti nel 2022 i giovani allievi della Galimberti Tennis Academy.

In questo caso, in particolare, a salire alla ribalta è stato Sevan Bottari, che si è aggiudicato senza lasciare per strada alcun set, mettendo a segno anche diversi “positivi”, la prima tappa di macroarea Nord-Est del circuito nazionale Super Next Gen per Under 18, andata in scena sui campi in sintetico indoor dello Sporting Club Sassuolo.

Il giovane molisano (classifica 3.1), seguito in questa trasferta emiliana dal maestro Igor Gaudi dello staff tecnico dell’Academy che ha sede a Cattolica, ha esordito al 5° turno del tabellone principale liquidando 6-1 6-2 Edoardo Bellomi, poi nei sedicesimi ha eliminato con un doppio 6-2 Alberto Scapolo (2.7), secondo favorito del seeding, negli ottavi ha regolato 6-4 6-3 Daniel Lechner (2.8), nei quarti ha superato con un periodico 6-3 il forlivese Alex Guidi (2.8), decima testa di serie, in semifinale ha sconfitto 6-4 6-2 il “padrone di casa” Gabriele Chiletti (2.8), numero 11 del tabellone, per completare il suo percorso netto da applausi con l’affermazione per 6-2 7-6 in finale su Riccardo Ercolani (2.8), altro portacolori del Tennis Villa Carpena, accreditato della 13esima testa di serie.

Davvero un bel regalo di compleanno, con qualche giorno d’anticipo, per Bottari che sabato 19 marzo spegnerà 17 candeline.

Al torneo di Sassuolo ha preso parte con buoni risultati anche Andrei Matei Ganea, altro allievo dell’ex davisman azzurro: il giovane di origine rumena nel tabellone finale ha messo in fila nell’ordine Fabio Bulgarelli per 4-6 6-2 10/4, Davide Maines per 3-6 6-2 10/6, Alessio Dambrosi (64 60), Giacomo Bruzzi (75 62) e Alberto Bezzi per 2-6 6-4 10/6, prima di essere stoppato nei sedicesimi per 7-6 6-3 da Gianluca Moro (2.8), quinta testa di serie.