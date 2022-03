Angelo Duro torna al Teatro Celebrazioni di Bologna il 16 marzo con lo spettacolo “Da vivo, dal vivo”.

Dopo i sold out nei migliori teatri d’Italia, Angelo Duro torna con il nuovo spettacolo (anche se lui non lo chiama spettacolo ma “stile di vita”) di cui non si sa nulla. Lui è intrattabile e imprevedibile. Ha dichiarato: “Chi vi dice che parlerò? Posso starmene pure quaranta minuti in silenzio. Chi me lo vieta?”. Bisognerà attendere il 16 marzo, dunque, per scoprire cosa racconterà stavolta. Per adesso l’unica cosa che sappiamo è il titolo: Da vivo. Dal vivo.

Biglietti da 26,00 a 30,00 euro. La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e presentare il Super Green Pass.