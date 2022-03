Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, è partita verso la Polonia con una delegazione composta da 16 volontari che fanno parte della Pubblica di Sasso Marconi di Vado, Pianoro e del comune di Marzabotto. Il gruppo, con 6 mezzi, si è recato al confine ucraino per consegnare materiale alla popolazione che sta scappando dall’orrore della guerra. Non solo consegna, infatti, al loro rientro i pulmini porteranno in Italia famiglie Ucraine che hanno bisogno di ospitalità.

All’iniziativa, coordinata dal Comune di Marzabotto, hanno aderito le associazioni del territorio: Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto che ha sostenuto la missione, la Pubblica Assistenza Sasso Marconi, Pubblica Assistenza Vado, Pubblica Assistenza Pianoro, l’ Associazione La Villetta, l’Associazione Passo Passo, la Consulta del Volontariato sociale di Marzabotto e Mano Tesa ODV

“Siamo partiti verso la Polonia in risposta alla richiesta di portare aiuti e di ricongiungersi con le famiglie in Italia, un ponte tra chi sta fuggendo dalla guerra in Ucraina e chi aspetta di abbracciarli. Ogni azione di aiuto non è una goccia in mezzo al mare, è vita. Salvare vite, dialogare per la pace. Questa è l’unica strada. Tutta questa umanità nella disumanità è speranza” ha dichiarato Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto.